Covid-19 paštestu piegādi Latvijai sola nākamās nedēļas sākumā, ĀM norāda uz līgumsodu

"Brief" informē, ka sadarbībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru (VALIC) ir izstrādāts laika plāns testu ātrākai piegādei uz noliktavu un tālākai izsūtīšanai pa Latviju, lai nākamās nedēļas laikā visas izglītības un pašvaldības iestādes saņemtu savus sūtījumus.

"Brief" esot gatava izpildīt visus līguma nosacījumus, uzņemoties ar loģistiku saistītos riskus. "Arī iekšējā loģistika Latvijas teritorijā ir zināms izaicinājums VALIC tieši testu drošas transportēšanas un atbilstošas temperatūras nodrošināšanas dēļ," norāda uzņēmumā.

Uzņēmumā arī atgādina, ka antigēnu paštestu pirmās partijas sākotnēji izraudzītais piegādātājs SIA "Ekspress laboratorija" un vēl viens pretendents atteicās no līguma slēgšanas. "Brief" bijuši vienīgie, kas testus varēja atvest "ātri un lēti".

Savukārt Aizsardzības ministrija (AM) uzsver, ka saskaņā ar noslēgto līgumu starp Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centru un "Brief" uzņēmumam tiks piemērots līgumsodu par katru nokavēto dienu - 41 600 eiro dienā.

Saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem, piegādātajam, ja tas nepiegādā preci noteiktā termiņā, var tikt piemērots līgumsods 0,5% vai, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija - 1% apmērā, no nepiegādātās preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no piegādes līguma kopējās summas, atzīmē ministrija.

Vienlaikus neraugoties uz radušos situāciju, AM kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojuši antigēnu testu piegādes plānu un joprojām plāno testu piegādi līdz 17. decembrim, prioritāri tos piegādājot izglītības iestādēm, sociālās aprūpes centriem un pārējām valsts iestādēm.

Jau ziņots, ka VALIC pirmo līgumu par Covid-19 antigēnu paštestu piegādi ir noslēdzis ar "Brief", par vienu testēšanas komplektu maksājot 1,04 eiro, kas bija summa, kas tika iesniegta sākotnējās sarunu procedūras laikā. Līguma kopējā summa par četriem miljoniem paštestu ir 4,16 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Novembra izskaņā pirmo līgumu par šo testu piegādi bija plānots slēgt ar citu komersantu - "Ekspress laboratoriju", kas solījās testus piegādāt par 0,75 eiro, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās, jo neesot spējis testus piegādāt solītajā termiņā. Līdz ar to pašlaik pirmā iepirkuma izmaksas ir pieaugušas no 3 līdz 4,16 miljoniem eiro.