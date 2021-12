VIDEO ⟩ ES panākta vēsturiska vienošanās par adekvātu minimālo algu. Latvijas gadījumā tas varētu būt līdz 600-650 eiro

Tomēr šonedēļ par labklājību atbildīgie bloka ministri izziņoja vēsturisku vienošanos – atbalstu direktīvai par adekvātu minimālo algu. Tā paredz formulu, pēc kuras dalībvalstīm vajadzētu noteikt šo zemāko atalgojuma slieksni. Gala vienošanās par kritērijiem nav, bet ideja varētu būt 50% no vidējās algas valstī.

"Tā arī nav diez ko liela nauda mūsdienu dārdzības apstākļos. Mums kopumā tie algu līmeņi valstī ir jāceļ visos iespējamos veidos un šis ir viens no instrumentiem.

Latvijas Bankā šādus vienotus kritērijus raksturo kā saprotamu un jēdzīgu virzienu. Liels makroekonomiskais izaicinājums tas nebūšot, jo mēs jau tā neesam tālu no iecerētā sliekšņa.

Attiecīgi no valsts puses svarīgi jau laikus apzināt situāciju un pielāgot nodarbinātības politiku. Vienlaikus Latvijas Bankas aplēses liecina, ka lielākā daļa minimālās algas saņēmēju papildu dabū arī aploksnē.

Minimālās algas apmērs ierasti budžeta sarunās ir liela stīvēšanās starp valdību un sociālajiem partneriem – arodbiedrībām un darba devējiem. Pēdējie Briselē virzošos ieceri piesardzīgi atbalsta, norādot, ka to nedrīkst darīt tīri mehāniski – ceļot minimālo algu parādās spiediens celt atalgojumu arī katrā nākamajā labāk atalgotajā grupā, lai saglabātu algu trepi.

Labklājības ministrija sola turpināt dialogu ar sociālajiem partneriem. Direktīvas pieņemšanai vēl jāpanāk vienošanās ar Eiropas Parlamentu. To iecerēts izdarīt nākamajā pusgadā. Tad Eiropas Savienībā prezidējošā valsts Francija to izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm.