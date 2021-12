VIDEO ⟩ Ilgstoši bez Covid-19 sertifikāta bezdarbnieka pabalstu saņemt nevarēs

Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ne ilgāk kā astoņus mēnešus un tas ir viens no galvenajiem drošības spilveniem, uz ko cer tie nodarbinātie, kuri aizgājuši no darba, jo negrib vakcinēties. Taču Nodarbinātība valsts aģentūra (NVA) vērš uzmanību – ja vienīgais iemesls, kāpēc cilvēks atteiksies no piemērota darba piedāvājuma būs sertifikāta neesamība, pabalstu var nākties zaudēt.