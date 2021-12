Daugavpils pašvaldības uzņēmums, kas pilsētai ražo siltumu, zaudējis iespēju no Eiropas saņemt 5 miljonus jaunās šķeldas stacijas būvniecībai. Lai samaksātu būvniekiem par padarīto, nācies ņemt neplānotu kredītu, pretī ieķīlājot visu Daugavpils siltumtīklu mantu. Jaunais TEC ar mokām uzbūvēts, bet var uzskatīt, ka projekts izgāzies. Dome un siltumtīkli pieļāva, ka būvniekus atlasa eksperts, kura firma vēlāk piegādāja šķeldas stacijai kurtuves. Iebildes no Eiropas naudas devējiem Daugavpilī vērā neņēma un projektu neapturēja. Tāpēc Briseles nauda zaudēta. Daugavpils lielāko daļu siltuma ražo ar gāzi, kas šobrīd ir ļoti dārgi. Bet izskatās, ka pilsētas vadība īsi pirms Saeimas vēlēšanām negrib būt sliktie, kuri cels tarifus. Tāpēc Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš sola pilsētā sludināt ārkārtas situāciju, ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".

Bijušais "Pasažieru vilciena" priekšnieks Artis Brikmanis 9 mēnešus vada otras lielākās Latvijas pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils siltumtīkli”. Dienā, kad "Nekā personīga" viesojas Daugavpilī, noslēgusies testēšana divus gadus būvētai termocentrālei, kas siltumu ražo no šķeldas. Patiesībā stacijai jau sen bija jābūt gatavai. Un daļu no tā celšanas bija plānots finansēt no Eiropas fondiem. Bet nav piepildījies ne viens, ne arī otrs.