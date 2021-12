Par nepatiesām ziņām deklarācijā notiesātā Koļegova tikusi pie vecākās ekspertes amata Valsts meža dienestā

Koļegovu šim amatam esot izraudzījusies VMD ģenerāldirektore Aina Stašāne, kuru pašu savukārt amatā bez konkursa esot iecēlis zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA). Stašānei nav izglītības mežzinātnē, bet viņa ir juriste un iepriekš strādājusi VVD, kas ir padotības iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kuru iepriekš vadīja Gerhards. Raidījums vēstīja, ka tieši pirms Stašānes iecelšanas par VMD vadītāju Gerhards no viņas amata apraksta esot izņēmis prasību pēc piecu gadu pieredzes mežsaimniecībā.

Tikmēr Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs uzsver, ka šādi gadījumi no ētiskā aspekta ir vērtējami negatīvi, tie grauj valsts iestāžu reputāciju sabiedrības acīs un mazina uzticēšanos. "Ja šādus gadījums nenocērt saknē, tad tie riski visatļautībai (pāriet uz) citām ministrijām, redz kā, ja viņi to var darīt, tad arī es to varu darīt," situāciju vispārīgi komentē Grafs.