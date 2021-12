Ministrs: Koalīcijā jāvienojas par PVN samazinājuma termiņu elektroenerģijai

Pēc Vitenberga vārdiem, jautājums par energoresursu cenām ir viens no galvenajiem, ar kuru valdībai jāstrādā, jo mājsaimniecību galvenās izmaksas ir siltums un elektrība. Ja šodien koalīcijā par šo jautājumu tiks panākta vienošanās, rīt to varētu skatīt valdībā.

AS "Latvijas gāze" ir paziņojusi, ka dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022. gada 1.janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.