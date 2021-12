Režisore Dace Pūce atklāj, ko dara, lai viņas filmu noskatās "Oskaru" dalītāji

Viņa atzina, ka sajūtas ir divējādas: "Pirmkārt, tas ir liels gods un prieks, ka no tādas mazas, intuitīvi vadītas ieceres, kas radīta no parastu un vienkāršu cilvēku stāstiem, esam tik tālu tikuši. Tas ir pārsteigums. Tā, otrkārt, ir liela sacensība visas pasaules mērogā ar visām pārējām filmām. Tas nozīmē arī lielus tēriņus. Tā nauda ir kaut kur jādabū, lai es varētu pārstāvēt to Latvijas godu un man nebūtu jāpiemaksā no personīgajiem līdzekļiem."