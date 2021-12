Zināms, kuros novados aizvadītajā diennaktī reģistrēti visvairāk Covid-19 gadījumu

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir sarukusi līdz 501,1 gadījumam. Gulbenes novadā šis līmenis pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 1111,2 līdz 1101 gadījumam, taču tas joprojām ir ievērojami augstāks nekā citās pašvaldībās, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Salaspils novadā saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies no 922,7 līdz 913,9, bet Saulkrastu novadā pieaudzis no 758,4 līdz 769,2 gadījumiem.

No pagājušajā dienā atklātā 271 Covid-19 inficēšanās gadījuma vairāk nekā puse jeb 162 ir reģistrēti Rīgā. Pēdējās 14 dienās saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir palielinājies līdz 3429 cilvēkiem.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem inficētajiem 60 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 46 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 44 ir 40 līdz 49 gadus veci, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.