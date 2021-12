Aizvadītājās brīvdienās raidījums "Degpunktā" saņēma vairākas ziņas no dažādiem avotiem par vienu un to pašu notikumu Rīgā, Ziepniekkalnā. Cilvēki ziņoja par neticami cietsirdīgu atgadījumu vienā no daudzdzīvokļu namiem nogalināts bērns.