"Ziemassvētku vecītis neeksistē." Bīskaps Itālijā spiests atvainoties pēc skaļa paziņojuma bariņam bērnu

Atvainojoties mācītājs Alesandro Paolīno sacīja, ka bīskaps centās uzsvērt Ziemassvētku patieso nozīmi. Viņš arī sacīja, ka bīskapa mērķis bija izcelt stāstu par Svēto Nikolasu, kurš ir Ziemassvētku vecīša tēla sākotnējais iedvesmas avots un pazīstams ar to, ka pasniedza dāvanas nabadzīgajiem.

"Ja mēs visi, jauni vai veci, varētu gūt mācību no Ziemassvētku vecīša... tad tas ir šāds: mazāk dāvanu "radīt" un "patērēt" un vairāk "dāvanu", ar kurām dalīties," teikts paziņojumā.

Intervijā laikrakstam "La Repubblica" bīskaps noliedza to, ka viņš bērniem būtu teicis, ka Ziemassvētku vecītis neeksistē, bet tā vietā ir nepieciešams "atšķirt to, kas ir īsts, no tā, kas nav".