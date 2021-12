Otrdienas rītā Jūrmalā ugunsgrēkā dzīvojamā mājā cietuši četri cilvēki

No ēkas evakuēti 14 cilvēki un divi izglābi. Ugunsgrēkā cieta četri cilvēki.

Dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka "Gaso" Avārijas dienests šodien plkst. 8.34 saņēma izsaukumu no VUGD uz ugunsgrēku kādā daudzdzīvokļu mājā Nometņu ielā, Jūrmalā. Avārijas brigādes ierašanās brīdī notika ugunsgrēka dzēšana vienā no dzīvokļiem.