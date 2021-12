Ja ģimenē piesakās bērniņš, tas parasti nozīmē, ka tikai jaunajai mammai uz terminētu laiku ir jāaptur savas darba gaitas. Plānots, ka no 2022. gada 2. augusta Latvijā gaidāmas pārmaiņas līdzšinējā bērna kopšanas atvaļinājuma un vecāku pabalsta piešķiršanas kārtībā, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem , sekmējot abu vecāku dalību mazuļa aprūpē.

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite norāda, ka "ministrijas plāns ir piedāvāt, ka kopējais vecāku pabalsta izmaksas periods netiks saīsināts, bet divi mēneši no šī perioda būs jāizmanto tam vecākam, kurš vēl nav bijis bērna kopšanas atvaļinājumā".

"Tas nozīmē, ka viens no vecākiem varēs izmantot atvaļinājuma lielāko daļu, taču vai nu mammai, vai tētim pienāksies vismaz divi mēneši bērna aprūpei, ko nevarēs nodot otram.

Tāpat piedāvājumā vēlamies paredzēt to, ka šos divus apmaksātos bērna kopšanas atvaļinājuma mēnešus abi vecāki varēs vienlaicīgi izmantot līdz pat bērna astoņu gadu vecumam," komentē Jakaite.

Šobrīd Latvijā tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu ir katram no vecākiem līdz pusotram gadam, un to var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, savukārt vecāku pabalstu var saņemt viens no vecākiem līdz bērna gada vai pusotra gada vecumam. Vienlaikus vecākiem jau šobrīd ir tiesības un iespējas izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu, savā starpā mainoties.