Par paštestu piegādes kavēšanos soda naudas apmērs sasniedzis 200 tūkstošus eiro

Noslēgtajā līgumā par laicīgu testu nepiegādāšanu iekļauta soda nauda. Par katru kavēto dienu komersants ir spiests maksāt 41 600 eiro. Saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem piegādātajam, ja tas nepiegādā preci noteiktā termiņā, var tikt piemērots līgumsods 0,5% vai, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija - 1% apmērā, no nepiegādātās preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no piegādes līguma kopējās summas.

Garisons uzsvēra, ka noslēgtais līgums neparedz nekādas priekšapmaksas vai citus maksājumus no valsts puses. Komersants naudu saņems tad, kad testi būs noliktavās un Veselības inspekcija tos atzīs par derīgiem. Vienlaikus viņš minēja, ka aizkavēšanās daļēji varētu būt saistīta ar grūtībām rezervēt gaisa transportu.

Vienlaikus uzņēmumam "Brief" noteikts vairāku desmitu tūkstošu eiro liels sods par vasaras beigās savlaicīgi nepiegādāto dzeloņstiepļu žogu Latvijas-Baltkrievijas robežas aizsardzībai.

Pirmie Latvijai paredzētie Covid-19 antigēnu paštesti skolu un pašvaldību iestāžu testēšanai naktī uz otrdienu ir ieradušies lidostā Rīgā un krava tiekot izkrauta un atmuitota, informēja SIA "Brief" valdes priekšsēdētāja Ildze Voita. Viņa atklāja, ka nakts laikā testi tikšot nogādāti muitas noliktavā, sakrauti uz paletēm un nogādāti Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra noliktavā, lai jau šīs nedēļas laikā visas izglītības un pašvaldību iestādes saņemtu savus sūtījumus.

Jau ziņots, ka Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs pirmo līgumu par Covid-19 antigēnu paštestu piegādi ir noslēdzis ar "Brief", par vienu testēšanas komplektu maksājot 1,04 eiro, kas bija summa, kas tika iesniegta sākotnējās sarunu procedūras laikā.

Novembra izskaņā pirmo līgumu par šo testu piegādi bija plānots slēgt ar citu komersantu - "Ekspress laboratoriju", kas solījās testus piegādāt par 0,75 eiro, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās, jo neesot spējis testus piegādāt solītajā termiņā. Līdz ar to pašlaik pirmā iepirkuma izmaksas ir pieaugušas no 3 līdz 4,16 miljoniem eiro.