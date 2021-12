Magonei pēc šķiršanās no Žaņa sācis "piecirst" bijušais mīlnieks

"Man rodas jautājums - kam tu viņu glabā? Tev bija sieva, vēl meita, tad vēl kas tur, divi bērni, normāla ģimene. Kad bijušajam ir šādi kompromati rokās, loģiski man ir ne visai forša sajūta. Ne par to, ka tā fočene slikti izskatās, bet par to, kur viņš varētu to likt. Ko ar to vēlas panākt? Ko ar to darīs? Man nāk jauns dzīves posms, un gribu, lai citiem nav vairs te kaut kādi jautājumi par to, ka bijušie raksta un bildes sūta," stāsta TV personība.