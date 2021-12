Aptiekās varēs saņemt Covid-19 vakcīnu

Plānots, ka vakcinācijā aptiekas iesaistīsies brīvprātīgi, ņemot vērā to iespējas nodrošināt pakalpojuma sniegšanai atbilstošas telpas un nosacījumus. Farmaceitiem, kuri iesaistīsies vakcinācijas pret Covid-19 procesā, tiks nodrošināta papildu apmācība, līdzīgi kā tas notika citiem vakcinācijas veicējiem.

Pašlaik gatavību vakcinēt pret Covid-19 izteikuši ap 100 farmaceitiem. Farmaceitus plānots apmācīt no jau iepriekš VM piešķirtiem līdzekļiem šādām apmācībām.

VM uzskata, ka vakcinācija aptiekās ievērojami uzlabos pakalpojuma pieejamību, it īpaši strauja pieprasījuma gadījumā, kas varētu rasties, ņemot vērā prasību pēc vakcinācijas sertifikāta ikvienam, kurš darba pienākumus pilda klātienē.

Kā skaidro VM, pirms Covid-19 infekcijas izplatības sezonālā gripa bija galvenais iemesls palielinātam nāves gadījumu skaitam ziemas sezonā un pieaugošai hospitalizācijai. Tādējādi ministrijā argumentē, ka Eiropas pieredze parādījusi, ka, atļaujot farmaceitiem veikt iedzīvotāju vakcināciju pret gripu, tiek palielināta vakcinācijas aptvere un iedzīvotāji tiek pasargāti no smagas slimības gaitas un nonākšanas slimnīcā.

Ministrijā atzīmē, ka vakcinācija ir iespēja sevi un citus pasargāt no Covid-19, kas lielai daļai atstāj nopietnas sekas veselībai. Vakcīna pasargā no smagas slimības gaitas un nepieciešamības ārstēties slimnīcā, kā arī būtiski samazina mirstību no Covid-19.