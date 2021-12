VIDEO ⟩ Stefans Karijs pārraksta NBA vēsturi un gāž tālmetienu rekordu

The first one: #NBA 10/30/2009 at Phoenix



Play Type: Off Screen > Catch and Shoot



Defended By: Lou Amundson



On Court:

PHX: Steve Nash - Leandro Barbosa - Grant Hill - Lou Amundson - Channing Frye

GSW: Stephen Jackson - Kelenna Azubuike - Anthony Morrow - Andris Biedrins pic.twitter.com/RNwqdtesiN