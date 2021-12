Bilija Eiliša pornogrāfiju sāka skatīties 11 gados: Tas patiešām mani sagrāva

"Teikšu godīgi, agrāk es daudz skatījos pornogrāfiju. Es to sāku skatīties, kad man bija 11 gadi," intervijā stāsta Eiliša.

Māksliniece uzskata, ka miega paralīze un nakts murgi ir cēlušies no tā, ka viņa bērnībā skatījās seksuāla un vardarbīga rakstura saturu. Viņa atzīst, ka tas nonāca jau tik tālu, ka jaunā zvaigzne vairs negribēja neko citu skatīties.

"Pirmās pāris reizes, kad nodarbojos ar seksu, es nespēju atteikties no lietām, kas nebija man labas," viņa turpina. "Jo es domāju, ka tam mani vajadzētu piesaistīt."

Mūziķe savā jaunākajā albumā ar nosaukumu "Happier Than Ever" ir iekļāvusi dziesmu "Male Fantasy", kuras vārdi apraksta, kā Eiliša, cīnoties ar bēdām pēc šķiršanās no mīļotā, skatās pornogrāfiju.