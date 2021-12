VIDEO ⟩ "Ar nazi tur iekšā visu sagrieza." Jaunākā informācija par sievietes izbēgšanu no slepkavas nagiem Krāslavas puses

Pēc asiņainās decembra nakts mājas saimniece cenšas palīdzēt cietušajai Nadeždai. Viņa uztur ar cietušo kontaktu. Sarunās vardarbības upuris viņai atklājusi informāciju, kas šokē. Civilvīrs tonakt kļuvis zvērīgi agresīvs pēc tam, kad viņa atklājusi, ka šī paša vīrieša draugi, vienas ģimenes locekļi – tēvs un dēls – viņu vairākkārt seksuāli izmantojuši. Tā vietā, lai kā adekvāti rīkotos, piemēram, ziņojot par to likumsargiem, vīrietis, iespējams, kļuvis greizsirdīgs.

"Tie divi viņu piespieda nodarboties ar seksuālām darbībām, izmantojot to, ka viņai ir invaliditāte, kas ietekmē Nadeždas mentālo veselību. Viņa ir tāda lētticīga, bērnišķīga. Invaliditāti nedod tā pat vien jau no bērnības. Kopš vasaras viņu seksuāli izmantoja šie divi vīrieši. Piedraudēja ar nazi un pistoli, pēc izvarošanas piedraudot, lai nevienam nestāsta, arī civilvīram. Viņa teica, ka pēdējo reizi viņu izmantoja 29. oktobrī. Viņa tomēr nolēma izstāstīt Zigmundam par to, un viņš šādi reaģēja," stāsta mājas saimniece.