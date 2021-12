Omikrona variants ⟩ Francija aizliedz nebūtisku ceļošanu no Lielbritānijas

No sestdienas būs "nepieciešams būtisks iemesls, lai ceļotu no Lielbritānijas un uz to gan nevakcinētajiem, gan vakcinētajiem. Cilvēki nevar ceļot tūrisma vai profesionālu iemeslu dēļ", teikts valdības paziņojumā. "Reaģējot uz ārkārtīgi straujo omikrona paveida izplatību Lielbritānijā, valdība izvēlējusies no jauna ieviest prasību, ka ir jābūt būtiskam iemeslam, lai ceļotu no Lielbritānijas un uz to."