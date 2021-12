VIDEO ⟩ Igaunijā bērni vēlas paglaudīt savvaļas alni, kā rezultātā tas iesper

Video iemūžināts, kā cilvēki neapdomīgi rīkojas. Viņi baroja alni un vēlāk vēlējās to paglaudīt, kā rezultātā alnis domāja, ka tam uzbrūk. Viņš iespēris vienam no bērniem. Un tad mēģināja to izdarīt vēl kādam cilvēkam, tomēr kliedzienu izbiedēts, tas aizbēga.