2020. gadā Indijā tika reģistrēti 153 052 pašnāvību gadījumi, no kuriem mājsaimnieces veidoja 14,6%. Pagājušais gads nebija izņēmums.

Kopš 1997. gada, kad NCRB sāka apkopot datus par pašnāvībām, pamatojoties uz nodarbošanos, ir redzams, ka ik gadu vairāk nekā 20 000 mājsaimnieču atņem sev dzīvību. 2009. gadā to skaits pieauga līdz 25 092.

"Daudzas saskaras ar "tukšās ligzdas sindromu" pēc tam, kad bērni ir izauguši un atstājuši mājas, citas cieš no perimenopauzes simptomiem, kas var izraisīt depresiju un regulāru raudāšanu."

Tas ir tāpēc, ka, kā skaidro psihiatrs Sumitrs Pathare, daudzas šo mājsaimnieču pašnāvības ir impulsīvas. "Vīrietis atnāk mājās, piekauj sievu, un viņa nogalina sevi." Viņš saka, ka trešdaļa sieviešu, kuras atņēmušas sev dzīvību, cietušas no vardarbības ģimenē, kamēr šādu informāciju NCRB datos kā cēloni nemin.

"Viņiem nebija citas iespējas izteikties, un dažreiz viņu veselais saprāts bija atkarīgs tieši no šīs vienkāršās saruna kaut vai ar vienu cilvēku," viņa saka, piebilstot, ka pandēmija situāciju tikai pasliktinājusi.

Indija ziņo par vislielāko pašnāvību skaitu pasaulē: Indijas vīrieši veido ceturto daļu no pašnāvībām pasaulē, savukārt Indijas sievietes veido 36% no visām pasaules pašnāvībām vecuma grupā no 15 līdz 39 gadiem.