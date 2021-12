Līdz ar to kāds tiek zāģēts un kāds tiek stādīts. Galvenais, lai būtu noslēgts cikls, lai visu laiku kāds augtu. Kaut vai tas produkts, kas no meža nāk, - tas ir vajadzīgs. Kaut vai tā vide, ko veido mežs, - arī tā ir vajadzīga," saka Juris.

Kāds līdz saimniekošanai mežā nonāk sakritības pēc. Kāds, saprotot, ka mežs un daba ir viņa sirdslieta, ar to nodarbojas savā brīvajā laikā. Taču ir arī tādi cilvēki, kas mērķtiecīgi uz to iet jau no skolas laika. Viens no šādiem piemēriem ir konkursa finālists Valdis Janitens.