Planšetdators bez pirkstu nospiedumiem

Sagruvušas mājas, putekļaini pagalmi, kuros zosu bari mierīgi sadzīvo ar klaiņojošiem kaķiem un suņiem — Kazara daudz neatšķiras no tūkstošiem citu izmirstošu ciematu, kas izkaisīti visā Krievijā.

Nākamajā dienā Kazarā ieradās brīvprātīgie no visa reģiona un kaimiņu reģioniem. Viņi izķemmējuši katru metru pamestajās ēkās, jaunaudzēs un ciema nostūros. Helikopters virs ciemata pārraudzīja situāciju un piedalījās meklēšanas darbos.

"Pratināšanas laikā viņi uzvedās nepieklājīgi, draudēja. Ar smīnu viņi man piedāvāja atzīties noziegumā par miljons rubļiem - viņi gribēja redzēt manu reakciju." Tagad Olga par to runā gandrīz bez emocijām. Tomēr nevēlēšanās samierināties ar meitas zaudēšanu ir klātesoša.

"To panāca Katjas vecmāmiņa," precizē sarunu biedre. "Kad meitene pazuda, neviens no radiniekiem, izņemot vienu no māsām, man pat nepiezvanīja. Jūs varat iedomāties viņu attieksmi."