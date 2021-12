"Valsts galvenā Ziemassvētku vecīša" Kaspara Pūces sirsnīgais novēlējums svētkos

Vaicāts, kā, viņaprāt, cilvēkiem vajadzētu noslēgt šo gadu un svinēt svētkus, ņemot vērā to, ka daudzās ģimenēs atšķirīgo uzskatu dēļ par vakcinēšanos cits ar citu pat nesarunājas, viņš atbildēja: "Ziemassvētki vienmēr pastāvējuši, tie bija, ir un būs. Mēs nevaram kā Grinči no filmas tos aizliegt tikai tāpēc, ka visi ģimenē nevar vienoties kopā pasēdēt pie pīrādziņu bļodas un paklausīties Ziemassvētku dziesmas, paskatīties, kā deg svecītes eglītē."

Savukārt uz jautājumu, ko pats vēlas saņemt Ziemassvētkos, viņš atzina: ""Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis!" – kā teikts dzejolī. He, he, he, mani šausmīgi interesē Venecuēlas ūdenskritumi, tur es gribētu nokļūt. Taču tas ir ar dakšām ūdenī rakstīts. Vēl derētu jauns automobilis. Bet vispār es gribētu, lai pasaulē atkal būtu brīva padarīšana. Lai mēs nebūtu kā muhamedāņi – aizklātām sejām."