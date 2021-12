VIDEO ⟩ "Policija ar mašīnu signāliem brīdināja, taurēja, lai cilvēki ceļas augšā." Plūdi Ogresgala pagastā izposta mājas

Pieci cilvēki - četri pieaugušie, viens bērns - naktī evakuēti no applūstošajām mājām. Lai arī Ogres civilās aizsardzības plānā ir sagatavotas izmitināšanas vietas riska teritorijās dzīvojošo evakuācijai, šonakt tās nevajadzēja.

Granulu kamīns līdz pusei ar ūdeni, visas elektriskās grīdas. Māja, par laimi, ir apdrošināta. Uzreiz izslēdzām elektrību, visus korķus. Pa to pirmo stāvu - burtiski vāķi mantas, viss peld," stāsta Ogres iedzīvotājs Gatis.

"Baseins bija ieziemots, ūdens izlaists ārā, un tās ūdens masas, kas no visām pusēm nāca, saspieda to baseinu kopā. Viss baseina karkass ir no metāla.