Katrs septītais pilno potēšanās kursu izgājušais saņēmis arī balstvakcīnu pret Covid-19

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai "Janssen" ("Johnson & Johnson") vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 69,06% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 65,97% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 14,938%, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Tieši balstvakcinācija pēdējo divu nedēļu laikā ļauj uzturēt kopējo vakcinācijas tempu. Piemēram, aizvadītajā nedēļā, laikā no 6. līdz 12.decembrim, apmēram 63% no visām veiktajām injekcijām bija balstvakcinācija. Šīs nedēļas piecās dienās balstvakcinācija veido jau 70% no kopējā vakcinācijas epizožu skaita.