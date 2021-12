Smagā stāvoklī stacionēto Covid-19 pacientu skaits diennaktī nokritis zem 90

Līdz ar to divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir pieaudzis no 511,4 līdz 521 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Kumulatīvais rādītājs pieaug jau trešo dienu pēc kārtas.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.