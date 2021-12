Kas ir pasaulē lielākā investoru grupa?

"Ilgtspēja" ir viens no pēdējā laikā daudz locītiem un piesauktiem jēdzieniem. No ilgtspējīga biznesa, kreditēšanas un dalības ilgtspējas indeksā uzņēmumu līmenī līdz ilgtspējīgai domāšanai un izvēlēm mūsu katra ikdienā. Šķiet, "ilgtspēja" ilgu laiku varētu būt bijis arī viens no visvairāk pārprastajiem vārdiem.