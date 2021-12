Raidījums skaidro, kāds ir vidējais pārkāpējs uz ceļiem Latvijā

Problēma, kas Latvijā iezīmējusies palielinājies to autovadītāju skaits, kuriem ir liels soda punktu daudzums. Šādu cilvēku ir apmēram 2500 gadā, kuri "sakrājuši" 8, 10 soda punktus.

"Tie ir pamatā vīrieši līdz 40 gadu vecumam, tie, kuriem vēl jaunības trakums ir iekšā, un, kas ir jāmin, ka pēdējā laikā, lai arī vēl aizvien tā ir maza daļa, bet pieaug arī to sieviešu skaits, kurām ir reģistrēti punkti un kuras nonāk līdz tādai situācijai, ka punktu dēļ ir atņemtas vadīšanas tiesības,"

"Mūsu galvenais kritērijs bija vismaz divi pārkāpumi gada laikā par smagu ātruma pārkāpumu, kas ir virs 31 kilometriem stundā (km/h). Mēs pētījām šos cilvēkus no 2019. līdz 2020. gadam un konstatējām, ka ir tādas 592 personas, kuras ir vismaz divas reizes gada laikā pārkāpušas. Tie, kuri pārkāpj visvairāk, tie ir gados jauni autovadītāji no 18 līdz 34 gadiem. 94% ir vīrieši un 6% no šīs grupas ir sievietes," informē Valsts policijas (VP) Prevencijas vadības nodaļas vecākā inspektore Olga Podžuna.