2022. gadā Auniem nevajadzētu atteikties ceļošanas, jo ​​tā labvēlīgi ietekmē šo Zodiaka zīmi. Auni, atrodoties jaunās vietās, izstaros pašpārliecinātību, kas palīdzēs viņiem kļūt veiksmigākiem. Nākamajā gadā Auniem nāksies pieņemt svarīgus lēmumus un veikt dārgus pirkumus. Tuvākie cilvēki un draugi nākamgad var kļūt par Auna glābējiem no dažādām grūtībām. 2022. gads būs lieliski piemērots jauna darba meklējumiem.

Vērsim 2022. gads finansiālajā jomā nebūs veiksmīgs. Lai gan zvaigznes viņam dos spēku un enerģiju, taču sarežģītās situācijās Vērsim var pietrūkt veiksmes. Gada sākumā kāds mēģinās Vērsi apmānīt. No tā šai zīmei nākamajā dienā ir jāuzmanās visvairāk. Arī pašiem Vēršiem astrologi neiesaka peļņas nolūkos izmantot viltību.

Nākamgad Dvīņiem būs jāievēro piesardzība. Nekādā gadījumā nevajadzētu no kāda aizņemties naudu vai ņemt kredītu. Ja kaut kas dzīvē neizdosies, tas būs kā brīdinājuma signāls tam, ka jāstrādā vairāk un jāiegūst jaunas zināšanas. 2022. gadā gaidāmi vairāki periodi, kuros šīs zīmes pārstāvji zaudēs pārliecību par sevi. Atgriezīsies arī senas problēmas, taču Dvīņi spēs no tām atbrīvoties un sasniegt savu mērķi.

Lai iegūtu labklājību, Vēzim būs jāatceras Visuma likumi. Ja 2022. gadā viņš ievēros šos likumus, tad situācija mainīsies uz labo pusi - finanšu sektors uzplauks. Nākamgad viss būs atkarīgs no Vēža panākumiem darbā un biznesā. Spilgtas un pozitīvas emocijas šajā gadā atmiņā paliks uz ilgu laiku.

Lauvai nākamgad vajadzēs pievērst uzmanību dzīvesvietas tīrībai un kārtībai, it īpaši, tām Lauvām, kuras strādā no mājām. Lauvai jābūt uzmanīgai veicot finansiālus darījumus ar augstprātīgiem cilvēkiem. Tīģera gads pārbaudīs Lauvu motivāciju - no tās būs atkarīgs, cik viņas finansiālajā jomā kļūs veiksmīgas.