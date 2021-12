Visā Latvijā ceļi apledojuši, braukšana apgrūtināta

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas no Berģiem līdz Tūjas pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Smiltenes pagriezienam un no Alūksnes pagriezienam līdz Veclaicenei, kā arī uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Valkai. Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī uz Rīgas apvedceļiem, Daugavpils, Bauskas, Jelgavas, Rēzeknes šosejas.