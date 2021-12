"Sāksim ar to, ka Ziemassvētki vispār ir ģimenes pasākums un parasti sveši cilvēki šajās svinībās nepievienojas. Par ģimeni jau parasti esam informēti, un tur nekas nav jāprasa, bet, runājot par Jauno gadu, ko svinam ar draugiem, ir būtiski šajā situācijā to paprasīt.

"Par to gan noteikti ir jāpaziņo - tas ir jādara vienmēr, kad esam kaut kur uzaicināti. Kaut gan visi stāsta, ka melot ir slikti, ne vienmēr ir jāsaka patiesība, un šis var būt tas gadījums. Ne vienmēr gribas atklāt patieso iemeslu - iespējams, ģimenē notikusi kāda nelaime, par ko visiem stāstīt negribas, tad nu var samelot, bet noteikti - jāpaziņo. Šī Latvijā ir milzīga problēma. Viesi bieži vien nepadomā par otru pusi - to, kuri aicina un maksā par šo pasākumu un katru viesi tajā, tāpēc vienmēr ir jāatbild uz ielūgumu," viņa skaidro.

Eksperte gan uzsver, ka vairums cilvēku saprot, ka tā ir mūsu brīva izvēle un atbildība. Attiecīgi, ja izvēlamies nepotēties, rēķināmies arī ar to, ka nāksies atteikties no pasākumiem un citām ekstrām, kas tiek tikai pret Covid-19 vakcinētajiem.

"Arī es oktobra sākumā rīkoju viesības, un man toreiz zvanīja viens no uzaicinātajiem cilvēkiem un godīgi pateica, ka nav potējies. Mēs abi bez jebkādiem pārpratumiem un aizvainojumiem izrunājām, ka šoreiz tad neko.

Pandēmijas laikā jo īpaši var niezēt nagi painteresēties par to, kurš tad vēl ir ielūgts, bet speciāliste norāda - to darīt nedrīkst nekad, ne pandēmijas apstākļos, kad varbūt ir interese par to, vai visi viesi ir potēti, ne tad, kad šis laiks būs aiz muguras.