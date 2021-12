Pavļuts: Covid-19 saslimstības rādītāju kritums pēc mājsēdes ir izsīcis

Omikrona izplatība mūs dara ļoti bažīgus, pamodelējot situāciju, kā tas Latvijā varētu izskatīties, zinot, cik mums šo gadījumu šobrīd ir, rēķinot to pieauguma tendenci, ka dubultojas saslimstības skaits citās valstīs nevis dažās nedēļās, bet dažās dienās," skaidro Pavļuts.

Jau vēstīts, ka lēmumi par epidemioloģiskajiem nosacījumiem jeb to, ko varēs darīt pēc 11. janvāra, drīzāk jāpieņem janvāra sākumā.

Veselības ministrs norādīja, ka izpratne par to, kas mūs sagaida tuvākajās nedēļās un mēnešos, strauji mainās, attīstoties situācijai ar Covid-19 omikrona paveida izplatīšanos. Koalīcija šodien tika iepazīstināta ar prognozēm, ka saslimšanas ar omikrona paveidu gadījumu skaits varētu strauji augt, norādīja Pavļuts.

Viens no soļiem būs termiņu samazināšanu balstvakcīnas saņemšanai līdz trīs mēnešiem, norādīja Pavļuts.

Koalīcijā arī konceptuāli panākta izpratne, ka nepieciešams noteikt pirmreizējās vakcinācijas sertifikātu termiņu. Pavļuts uzsvēra, ka lēmums šajā jautājumā nav pieņemts, taču Veselības ministrijā (VM) izskanējusi iespēja, ka tas pamatā varētu būt seši mēneši, skaitot kopā gaidāmo iespēju saņemt balstvakcīnu pēc trīs mēnešiem un vēl trīs mēnešus, kas būtu pietiekams laiks balstvakcīnas saņemšanai, izrietēja no ministra teiktā.

Atbildot uz jautājumu par VM izteikto priekšlikumu par 50 eiro aptieku dāvanu karti cilvēkiem vecumā no 60 gadiem par balstvakcīnas saņemšanu, Pavļuts pieļāva, ka, ja koalīcijā to neatbalsta, tad, visticamāk, tas tiks svītrots no priekšlikumu saraksta.