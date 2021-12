Trešdienas horoskops: 22. decembris

Kurš te ir galvenais? Auns jau no paša rīta centīsies pamācīt kolēģus un uzņemsies līdera lomu. Galvenais – zināt ko dari, un tad tava komanda sekos un darbi virzīsies uz priekšu.

Svarīga ārzemju tēmā – kādam lietišķie kontakti, kādam saziņa ar tuviem cilvēkiem, kādam „mīlas viesulis”. Ar to pēdējo apdomīgi, it sevišķi ja svešā simpātija pēkšņi iznirusi no interneta dzīlēm.