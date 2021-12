IDB rosina apsūdzēt policistu par akcīzes preču pretlikumīgas tirdzniecības piesegšanu un kukuļņemšanu

IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guvis pierādījumus tam, ka Valsts policijas amatpersona ar kādas bijušās VP amatpersonas starpniecību ilgstošā periodā pēc pieprasīšanas regulāri saņēma kukuļus no privātpersonām, kuras pretlikumīgi tirgoja akcīzes preces, kā arī no privātpersonām, lai to pārstāvētie uzņēmumi netiktu pakļauti policijas pārbaudēm.