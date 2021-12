Latviešu personības, kas 2021. gadā devušās aizsaulē

Alex no 1986. gada bijis "Opus pro" grupas kodolā kopā ar ģitāristu un dziesmu autoru Hariju Zariņu. Grupa izveidota 1986. gadā. "Opus pro" bija viena no populārākajām latviešu grupām 20. gadsimta 80. un 90. gados.

"Nupat saņēmu skumju ziņu, ka mūžībā aizgājis kolēģis žurnālists Askolds Rodins. Sen, sen atpakaļ Askolds bija pirmais no diviem viesiem NTV-5 raidījumā, kurš bija priekšsaucējs ilggadīgajam LTV raidījumam "Skats no malas." Raidījuma nosaukumu NTV-5 diemžēl neatceros, bet pirmie viesi žurnālistu diskusijas raidījumā bija Askolds un Ainārs Dimants. Vēl pirms tam Askoldu pazinu Latvijas Tautas frontē, kur abi darbojāmies preses kontekstā. Vieglas, vieglas Askoldam smiltis un Dievs lai dod mieru viņa ģimenei un ļoti daudzajiem draugiem un kolēģiem!" dalās Kārlis Streips.

2010. gadā Kalniņš ienāca politikā no partiju apvienības "Vienotība" un tika ievēlēts vairākos Saeimas sasaukumos. 2018. gadā Kalniņš no "Jaunās vienotības" saraksta tika ievēlēts arī 13. Saeimā, kur strādāja Ārlietu, Eiropas lietu un Publisko izdevumu un revīzijas komisijās.

2018. gadā Ikstena tika ievēlēta 13. Saeimā no partiju apvienības "Attīstībai/Par!" saraksta, bet 2019. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās no politiskās apvienības "Attīstībai/Par!" saraksta.

Pliners pastāstīja, ka informāciju par traģēdiju uzzinājis no Eiropas Parlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas, kas par to informējusi partijas iekšējā saziņas platformā.

Jānis Volkolakovs ir viens no mazinvazīvās sirds ķirurģijas pamatlicējiem Latvijā un ir saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s "Latvijas Gāzes" un Rīgas Tehniskās universitātes balvas par sasniegumiem kardioķirurģijā," vēsta Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.

Ārvalstu personības, kas devušās mūžībā 2021. gadā

Marta vidū princis tika izrakstīts no slimnīcas un atgriezās Vindzoras pilī, kur pandēmijas laikā kopā ar Elizabeti II dzīvoja izolēti no apkārtējās pasaules.

No dzīves pirmdien, 6. septembrī, 54 gadu vecumā aizgājis ar lomām televīzijas seriālos "The Wire" ("Noklausīšanās") un "Boardwalk Empire" ("Pagrīdes impērija") pazīstamais amerikāņu aktieris Maikls Kenets Viljamss, pirmdien pavēstīja policija.

Lī "Skrečs" Perijs dzimis 1936. gadā Jamaikā. Viņš bija viena no harismātiskajām personībām regeja mūzikā. Mūziķis savu pirmo albumu ierakstījis 1969. gadā. Perijs producējis tādus ievērojamus regeja mūziķus kā Bobs Mārlijs un "The Wailers", "The Heptones", "The Congos" un citus.