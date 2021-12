Rīgas pašvaldība nākusi klajā ar jauniem risinājumiem ietvju tīrīšanas uzlabošanai; aktīvāk iesaistīties policija

Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz, ka īpašumiem pieguļošajās teritorijās jāveic gājēju ietvju un pagalma celiņu attīrīšana no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšana. Sakopšanas darbi veicami katru dienu līdz plkst.8, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos. Par savlaicīgu ietvju neattīrīšanu no sniega un apledojuma maksimālais sods fiziskām personām var sasniegt 350 eiro, bet juridiskām personām - 1400 eiro.

Rīgas pašvaldība šajā ziemas sezonā nākusi pretī apsaimniekotājiem, nosakot, ka ietves nav obligāti pilnībā jāatbrīvo no sniega un apledojuma, jo šāda prasību izpilde ir nesamērīga, un tā rosina pārmērīgu sāls lietošanu. Sniega un apledojuma laikā ietves attīrāmas vismaz 50% apjomā no kopējā to platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metru platumā. Jānodrošina, lai ietves neslīdētu, izmantojot smilšu un sāls maisījumu. Tāpat pašvaldība piedāvā īpašniekiem vai apsaimniekotājiem 50 kilogramiem smilšu bez maksas, kuras var saņemt Apkaimju iedzīvotāju centros. Ir noteiktas divas sniega izvešanas vietas pilsētā, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām. Daugavas labajā krastā sniegu var izvest uz Lidlauka ielu, savukārt kreisajā krastā - uz Rītausmas ielu.