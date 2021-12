Vladislavs Tretjaks komentē plaši kritizēto PSRS simbolikas izmantošanu uz hokejistu tērpiem

"Es un citi veterāni to uztvērām ļoti labi. Tās ir tradīcijas. Nekādas politikas, kā to vēlas pasniegt Eiropā.

Mēs nevienu nebiedējam, tikai atceramies savu vēsturi. To mums neviens nevar aizliegt. Vēlamies atcerēties tos cilvēkus, kuri savu dzīvi veltīja šīs komandas uzvarām. Gribam, lai jaunie hokejisti to uzzinātu.

Sociālās saziņas vietnē "Twitter" lietotāji angļu valodā apsprieduši to, kā šāds Krievijas žests izskatās no malas. Viņi lēš, ka tādā gadījumā Vācijas hokeja izlase kādā no nākamajiem turnīriem varētu tērpties formās ar svastiku.