Jaunākā informācija par Covid-19 saslimstību Latvijā. Augstākā saslimstība - Ventspils, Madonas un Salaspils novadā

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā pašlaik ir 536,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju. Ventspils novadā aizvadītās dienas laikā saslimstības līmenis ir audzis no 918,6 līdz 955,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, Madonas novadā tas ir palielinājies no 812,1 līdz 857,4 gadījumiem, bet Salaspils novadā tas samazinājies no 861,5 līdz 830,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Kopumā vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts 17 pašvaldībās, un bez minētajiem novadiem tas augstāks ir arī Liepājā, Ventspilī, Dienvidkurzemes, Ādažu, Ķekavas, Ropažu un Saulkrastu novadā, Rīgā, Valmieras novadā, Jūrmalā, Gulbenes un Mārupes novadā, Jelgavā un Jelgavas novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, ka ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 954 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 38% jeb 360 ir reģistrēti Rīgā.

Jelgavā vakar ir atklāti 60 jauni saslimušie, Liepājā - 57, Daugavpilī - 41, Ogres novadā - 38, Ventspilī - 27, Valmieras novadā - 23, Jūrmalā - 22, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3865, Liepājā - 498, Daugavpilī - 368, Valmieras novadā - 319, Jelgavā - 309, Jūrmalā - 290, bet Ogres novadā - 271 iedzīvotājs.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 192 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 157 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 133 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā vislielākais saslimušo kopskaits ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, kur kopumā apstiprināti 1834 gadījumi, kas nozīmē, ka šobrīd šajā vecuma grupā ir augstākais saslimušo kopskaits, apsteidzot vecuma grupu no 10 līdz 19 gadiem, kur iepriekš bija vislielākais inficēšanās gadījumu skaits.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 954 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti 12 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir pieaudzis no 527,6 līdz 536,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 472 jeb 49,47% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 482 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No mirušajiem deviņi cilvēki bija nevakcinējušies vai arī vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, bet trīs - vakcinējušies.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4489 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 9284 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 10,3%, kas ir augstākais rādītājs kopš 24.novembra.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās pieaudzis līdz 10 150 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 270 158 cilvēkiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietots 61 Covid-19 pacients, savukārt izrakstīti 58 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Kopējais stacionēto Covid-19 slimnieku skaits diennakts laikā sarucis no 512 līdz 505.

No stacionētajiem pacientiem 425 ir ar vidēji smagu slimības stāvokli, savukārt 80 jeb 15,84% - ar smagu.