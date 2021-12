Piektdien visā valstī būs apgrūtināta braukšana sniega un apledojuma dēļ

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Valsts galvenajiem autoceļiem sekojošos posmos: Tallinas šoseja (A1) visa maršruta garumā, Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā, Rīgas apvedceļš (A4) un (A5) visa maršruta garumā, Daugavpils šoseja (A6) posmā Rīga - Nīcgale, Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Grenctālei, Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā, Liepājas šoseja (A9) visa maršruta garumā, Ventspils šoseja (A10) posmā Rīga - Ventspils, Liepāja – Rucava (A11) visa maršruta garumā, Jēkabpils -Terehova (A12) visa maršruta garumā, Grebņeva – Medumi šoseja (A13) no Grebņevas līdz Špoģiem, Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā, Tīnūži – Koknese (P80) visa maršruta garumā.