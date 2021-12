Covid-19 ⟩ Mirstības līmenis Latvijā aizvien augstāks nekā vidēji ES/EEZ

ECDC aplēses par situāciju divās iepriekšējās nedēļās no 6. līdz 19.decembrim liecina, ka Latvijā mirstības līmenis ar diagnosticētu Covid-19 ir samazinājies līdz 86,5 gadījumiem uz vienu miljonu iedzīvotāju un Latvija tāpat kā nedēļu iepriekš ierindojas desmitajā vietā 30 ES/EEZ valstu vidū ar augstāko mirstību. Augstākā mirstība ir reģistrēta Ungārijā, Bulgārijā, Horvātijā, Slovākijā un Polijā, kur nāves gadījumu skaits pārsniedz 150 uz vienu miljonu iedzīvotāju.

No Latvijas kaimiņvalstīm Igaunijā mirstība iepriekšējās divās nedēļās bija 44,4 gadījumi uz vienu miljonu iedzīvotāju, ierindojoties 16.vietā starp ES/EEZ valstīm. Savukārt Lietuvā nāves gadījumu skaits ir 101,3 uz vienu miljonu iedzīvotāju, un tā pašlaik ir 9.vietā starp ES/EEZ valstīm pēc mirstības ar diagnosticētu Covid-19.

Latvijā kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju laikā no 6. līdz 19.decembrim ir pieaugusi līdz 514,1 gadījumam (iepriekšējā nedēļā 499,6), bet ES/EEZ valstīs vidēji tā ir 756,2 gadījumi.

Latvija saslimstības ziņā ar Covid-19 pašlaik ir noslīdējusi no 22. līdz 24.vietai starp 30 ES/EEZ valstīm.

Lietuva ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā saslimstība ir augstāka nekā vidēji ES/EEZ. Lietuvā iepriekšējās divās nedēļās saslimstības līmenis bija 821,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, bet Igaunijā - 543,1 gadījumi. Lietuva attiecīgi saslimstības līmeņa ziņā ir nedaudz pakāpusies no 16. līdz 14. vietai, bet Igaunija - noslīdējusi no 21. uz 23.vietu starp ES/EEZ valstīm.