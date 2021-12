VIDEO ⟩ Plānots pārstrādāt Eiro banknošu dizainu. Viedokli prasīs arī sabiedrībai

Eiro patlaban ir oficiālā valūta 19 no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Fiziski šī nauda apgrozībā ir no 2002. gada un kopš tā laika fundamentālas izmaiņas šo banknošu dizainā nemaz nav notikušas.

Banknotes dzīves cikls sākas papīrfabrikā. Atšķirībā no celulozes papīra, uz kura mēs ikdienā rakstām, naudas zīmju izgatavošanā izmanto kokvilnu, kas nodrošina lielāku izturību un garāku mūžu. Lielos papīra ruļļus sagriež loksnēs un nogādā tipogrāfijā, kur jau naudas zīmes iespiež un nodrukā.

Pašreizējām banknotēm bijusi jauna sērija un pretviltošanas elementu uzlabojumi, taču tagad Eiropas Centrālā banka nobriedusi kardinālām pārmaiņām. Banknošu vizuālo identitāti pēc būtības plānots izstrādāt no jauna ar aktuālajiem drošības elementiem. Galu galā – pašreizējā jau ir pavisam cita eiro zona nekā tā, kura bija, kad pirmo reizi izdeva eiro banknotes.

Eiro ir Latvijas oficiālā valūta jau kopš 2014. gada. Attiecīgi, arī mums būs iespēja ietekmēt to, kā tad Eiropas kopējā valūta izskatīsies. Izveidota īpaša dizaina motīvu konsultatīvā grupa. No katras eiro zonas valsts pa vienam pārstāvim, no Latvijas māksliniece Ieva Zībārte, kurai dots sarežģītais uzdevums – saprast, kas kopīgs eiropietiem Lisabonā un eiropietim Lubānā.