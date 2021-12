ReTV: Kavējas Covid-19 krīzes atbalsts; var nākties pamest valsti

Skaistumkopšanas nozare ir viena no tām, kuru pandēmija skāra smagi. Par šī brīža finansiālo situāciju uzņēmumu vadītāji Daugavpilī runāt izvairās, norādot, ka vēlas vispirms sagaidīt maksājumu. Friziere Natālija piekrita sniegt viedokli anonīmi, baidoties no sabiedrības nosodījuma.

“Situācija ir ļoti bēdīga - mums ir jāmaksā īres maksa par vietu, kur sniedzam pakalpojumu, nemaz nerunājot par to, ka jāmaksā komunālie maksājumi. Visticamāk, es aizbraukšu no valsts. Pie tam, aizbraukšu nevis pastrādāt, bet uz visiem laikiem.”

Kā norāda Ekonomikas ministrija, epidemioloģiskiem apstākļiem šoruden pasliktinoties, tika paplašināts to nozaru loks, kas savus pakalpojumus nevarēja sniegt. Līdz ar to tika papildināts atbalsta regulējums, kuru no jauna bija jāsaskaņo Eiropas Komisijā. Komisijas saskaņojums tika saņemts vien pagājušonedēļ. “Turpmākajās divās nedēļas arī tiks piešķirti visi atbalsti, kas ir pieteikti,” saka Ilze Lore.