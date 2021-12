Brīdinājums! Lielākajā daļā Latvijas autoceļi ir sniegoti un apgrūtināti braukšanas apstākļi

Ap plkst.6.40 apgrūtināti braukšanas apstākļi nav vienīgi Liepājas apkārtnē, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Ventspilij, pa Tīnūžu-Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Skrīveriem, pa Daugavpils šoseju no Saulkalnes līdz Skrīveriem, kā arī Rēzeknes šosejas posmā no Rēzeknes līdz Terehovai.