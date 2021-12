Ziemassvētku dienā bruņots vīrietis centās iekļūt Vindzoras pilī, kur tobrīd karaliene Elizabete II svinēja svētkus kopā ar ģimeni, vēsta medijs "The Guardian".

Pēc policijas teiktā, vīrietim bija ierocis, taču pirms likumsargu ierašanās viņš nepaspēja iekļūt nevienā no ēkām. Pašlaik aizdomās turamais ir arestēts, un karaliskā ģimene par incidentu ir informēta. Aizturētajam ir tikai 19 gadi, un viņa apcietināšanas oficiālais iemesls ir ielaušanās privātā īpašumā un ieroča uzglabāšana.

Savukārt "Mail on Sunday" avoti informē, ka vīrietis izmantoja no virvēm veidotas kāpnes, lai tiktu pāri pils metāla žogam.

"Šie Ziemassvētki atšķirsies no tā, ko tik daudzi no mums bija plānojuši. Tiem, kuri ir vieni vai kuriem ir jāšķiras no mīļajiem, un beidzot ar neticamajiem cilvēkiem, kuri atbalsta mūs un rūpējas par tiem, kam tas visvairāk nepieciešams – mēs domājam par jums, " vēstījumā rakstīja hercogiene Keita un princis Viljams.