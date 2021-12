Keita Midltone aizkustina miljoniem cilvēku, Ziemassvētku vakarā pārsteidzot ar savu klavierspēles talantu

Hercogiene Keita arī dalījās ar klipu no savas uzstāšanās savā un prinča Viljama oficiālajā "Instagram" kontā. Videoklipā Keita tērpusies svētku sarkanā Ketrīnas Volkeres mēteļa kleitā, kuru rotā bantīte un pogas priekšpusē.

"Šie Ziemassvētki atšķirsies no tā, ko tik daudzi no mums bija plānojuši. Tiem, kuri ir vieni vai kuriem ir jāšķiras no mīļajiem, un beidzot ar neticamiem cilvēkiem, kuri atbalsta mūsun rūpējas par tiem, kam tas visvairāk nepieciešams – mēs domājam par jums, " ziņots vēstījumā.