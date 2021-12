Jaunāko bērnu vakcinēšana pret Covid-19 norit nesteidzīgi

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2021.gada sākumā Latvijā bija 141 779 bērni vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, un tas nozīmē, ka līdz šim vien aptuveni 0,86% no tiem ir saņēmuši pirmo poti pret Covid-19 .

Ziemassvētku brīvdienās vakcinēšana pret Covid-19 valstī noritējusi gausi, vai arī dati par vairumu no vakcinētajiem vēl nav ievadīti kopīgajā datubāzē. No NVD publiskotajiem datiem izriet, ka trīs svētku brīvdienās poti pret Covid-19 kopumā saņēmuši 669 cilvēki - 24.decembrī 178, 25.decembrī 190, bet 26.decembrī 301.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16.decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.