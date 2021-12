VIDEO ⟩ Morants ar akrobātisku pēdējo sekunžu metienu atnes savai komandai uzvaru

Morants ar izšķirošo precīzo metienu no pustālas distances izcēlās 0,5 sekundes pirms pamatlaika beigām. Kopumā "Grizzlies" līderis šajā mačā guva 33 punktus, bet Desmonts Beins uzvarētāju rindās atzīmējās ar 32 punktiem.

Porziņģis laukumā pavadītajās 32 minūtes un 29 sekundēs guva 34 punktus, realizējot deviņus no 14 divu punktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un septiņus no deviņiem soda metieniem. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja deviņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divus bloķētus metienus, divas personīgās piezīmes un +/- rādītāju +19.