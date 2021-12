Psihoterapeits norāda, ka par to, kādi izaugam, atbildīgi ir pieaugušie mums apkārt, jo īpaši, ja bērns jau no agra vecuma tiek iepazīstināts ar bērnam neraksturīgu vidi, piemēram, naktslokāliem.

"Būtu gan grūti savilkt kopā tikai ar mākslas un bohēmas burbuli, jo no statistikas ir zināms, ka vardarbīgas pieredzes notiek visdažādākajās ģimenēs. Atbildība ir vecākiem, bet tā ir ne tik daudz par to vidi, bet vairāk par tieši savu attiecību modeli. No pētījumiem ir zināms, ka vistiešākā saistība ar vēlāku uzvedību pāra attiecībās ir tam, kādas ir attiecības starp vecākiem, māti un tēvu, ģimenē.