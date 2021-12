VP aicina personas, kas cietušas no vardarbības jebkurā gadījumā vērsties policijā.

Šis ieraksts sašūpoja sabiedrību un lika uzdot svarīgus jautājumus, tostarp par līdzcilvēku atbildību, zinot, ka paziņu lokā ir kāds, kurš cieš no vardarbības.

"Saruna mani mudināja atklāti runāt par sabiedrībā un, diemžēl arī manā dzīvē, ļoti akūtu tematu, uz kuru nereti tiek pievērtas acis. Šajā foto redzams tas, kas patiesībā ir stāvējis aiz manu attiecību visām smaidošajām kopbildēm divu gadu garumā. To uzņēmu, jo toreiz grasījos vērsties policijā, tomēr tā nebija pirmā reize, kad to neizdarīju.

Mani atturēja bailes, kauns, situācijas nopietnības noliegšana un kaut kāds mistisks priekšstats par beznosacījumu mīlestību, kas lika atkārtoti noticēt viņa vārdiem "es mainīšos" utt. Nevaru saskaitīt reizes, kad vēlējos aiziet no situācijas, bet to nespēju.

Taču pēdējais strīds, kas beidzās ar kārtējo šķiršanos, man lika beidzot saprast to, ka vairs neeksistē nekas, ko spēju mīlēt, ka esmu nonākusi traumējošās attiecībās, neaiziedama jau pēc pirmā asiņainā sitiena.

vēlos uzrunāt visas sievietes, kuras cieš fiziski un emocionāli vardarbīgās attiecībās, runāt par notiekošo un neklusēt. Lai arī limbo šķiet bezgalīgs, lai cik iebiedētas jūs nebūtu par notiekošā atklāšanu, runājiet par to skaļi.

Pateicoties tieši tam, ka kādu laiku atpakaļ pārstāju par to klusēt, es saņēmu atbalstu, kas man patiešām palīdzēja beidzot ieraudzīt šīs attiecības to patiesajā gaismā. Pārvarēt gan emocionālo, gan fizisko vardarbību, rast drošību, kā arī apzināties, ka pieredzētais nenosaka to, kas es esmu," dalās Kate.